Сенсация в Борисове! БАТЭ с 37-летним Глебом обыграл "Арсенал"

БАТЭ победил "Арсенал" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы - 1:0. Единственный мяч провел бывший хавбек "Крыльев Советов", "Динамо" и "Оренбурга" Станислав Драгун с передачи экс-полузащитника "Волги" Игоря Стасевича. БАТЭ прервал сухую серию лондонцев в Лиге Европы, длившуюся 495 минут.

Кроме того, в стартовом составе борисовского клуба появились Максим Скавыш (экс-"Балтика") и Егор Филипенко (экс-"Спартак" и "Сибирь"), а также 37-летний Александр Глеб, защищавший цвета "Арсенала" с 2005 по 2008 год, и имеющий опыт выступлений в России в составе "Крыльев Советов".

В других встречах "Бенфика" на выезде взяла верх над "Галатасарем" - 2:1, а "Славия" и "Генк" обошлись без забитых мячей.

Ответные игры пройдут 21 февраля.

Лига Европы

1/16 финала

Первые матчи

БАТЭ (Белоруссия) - "Арсенал" (Англия) - 1:0 (1:0)

Гол: Драгун, 45.

БАТЭ: Щербицкий, Филипенко, Филипович, Волков, Глеб (Березкин, 58), Бага, Стасевич, Драгун, Риос, Скавыш (Мукам, 80), Милич (Дубаич, 69).

"Арсенал": Чех, Монреаль, Мустафи, Косьельни, Колашинац (Суарес, 74), Мхитарян, Джака (Торрейра, 69), Мэйтланд-Найлс (Обамеянг, 68), Гендузи, Ляказетт, Ивоби.

Предупреждения: Джака, 9. Дубаич, 72. Филипович, 86. Драгун, 87.

Удаление: Ляказетт, 85.

Судья: Йованович (Сербия).

14 февраля. Борисов. Стадион "Борисов-Арена".

"Галатасарай" (Турция) - "Бенфика" (Португалия) - 1:2 (0:1)

Голы: Сальвио, 27 - с пенальти (0:1). Луйиндама, 54 (1:1). Сеферович, 64 (1:2).

"Галатасарай": Муслера, Нагатомо, Линнес (Мариану, 73), Луйиндама, Маркан, Фегули, Фернанду Режес, Беланда, Н`Диай (Синан Гюмюш, 73), Оньекуру, Диань.

"Бенфика": Влаходимос, Коршья, Рубен Диаш, Франсишку Феррейра, Рибейру, Жоау Фелиш, Фернандеш (Самарис, 87), Флорентину, Сальвио (Габриэл, 48), Сеферович, Серви (Кровинович, 81).

Предупреждения: Фернанду Режес, 40. Фернандеш, 41. Н`Диай, 50. Габриэл, 53. Нагатомо, 71. Жоау Фелиш, 90.

Судья: Хиль Мансано (Испания).

14 февраля. Стамбул. Стадион "Тюрк Телеком".

"Славия" (Чехия) - "Генк" (Бельгия) - 0:0

"Славия": Коларж, Кудела, Цоуфал, Нгаде-Нгаджюи, Боржил, Стох, Хушбауэр (Крал, 77), Змргал (Олайинка, 60), Соучек, Шевчик, Шкода (ван Бюрен, 76).

"Генк": Вукович, Девас, Мехле, Айду, Де Норре, Малиновский, Фиолич (Посуэло, 57), Хейнен, Ндонгала (Пэйнтсил, 69), Саматта, Троссар (Петровски, 87).

Предупреждения: Хейнен, 26. Нгаде-Нгаджюи, 41. Малиновский, 44. Кудела, 48. Боржил, 70. Саматта, 90.

Судья: Трейманис (Латвия).

14 февраля. Прага. Стадион "Эден".

Результаты и расписание плей-офф Лиги Европы