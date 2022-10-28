Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 15:49

Семин: «Черчесов давно доказал, что он тренер высокой квалификации»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Заслуженный тренер России Юрий Семин отреагировал на выход в плей-офф Лиги Европы «Ференцвароша» под руководством Станислава Черчесова.

«Черчесов давно доказал, что он тренер высокой квалификации. Сравнивать его не с кем, он уже достаточно зрелый специалист, который добивается соответствующего успеха в зависимости от того, с кем он работает. С Месси, Мбаппе и Неймаром его команда играла бы в финале Лиги чемпионов. Станислав Саламович — хороший российский тренер, который с каждым годом подтверждает свою высокую квалификацию. Поздравляю его с выходом в плей-офф Лиги Европы, он молодец», — цитирует «РБ Спорт» Семина.

27 октября «Ференцварош» вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе, набрав 10 очков за 5 туров.

Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре 2021 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат Венгрии и Кубок страны.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-semin-cherchesov-trener-vy-sokoj-kvalifikatsii-s-messi-i-nejmarom-ego-komanda-igrala-by-v-finale-lch/
Станислав Черчесов
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Ференцварош
Юрий Семин
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Американская фигуристка жалуется на эмоциональное насилие. Фанат намекнул на ее лишний вес
«Он выглядит как мой дедушка». Что пишут за океаном об Овечкине
На дом Нэнси Пелоси совершено нападение
Актера Павла Устинова призвали в рамках частичной мобилизации
Матвиенко указала на законное право россиян уезжать и возвращаться в страну
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Билялетдинов: «Черчесов — единственный наш тренер в Лиге Европы, поэтому его можно считать лучшим»

Тен Хаг считает, что Роналду может вернуться на уровень прошлого сезона
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости