«Я сам поехал в Севилью болеть за «Зенит». Семин оценил шансы команды на выход в 1/8 финала Лиги Европы

Семин оценил шансы «Зенита» на выход в 1/8 финала Лиги Европы

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы «Бетис» — «Зенит».

Напомним, в первой встрече испанский клуб одержал победу над «Зенитом» со счетом 3:2.

«Я сам поехал в Севилью болеть за «Зенит». Думаю, у наших есть хорошие шансы пройти в 1/8 Лиги Европы. «Зенит» провел хорошие 70 минут и играл на равных у себя дома против «Бетиса». Будем поддерживать наших ребят!» — сказал Семин «РБ Спорт».

Завтра, 24 февраля, в Севилье пройдет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Бетисом» и «Зенитом».