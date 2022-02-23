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«Я сам поехал в Севилью болеть за «Зенит». Семин оценил шансы команды на выход в 1/8 финала Лиги Европы

Семин оценил шансы «Зенита» на выход в 1/8 финала Лиги Европы
Иван Шитик
Корреспондент

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы «Бетис» — «Зенит».

Напомним, в первой встрече испанский клуб одержал победу над «Зенитом» со счетом 3:2.

«Я сам поехал в Севилью болеть за «Зенит». Думаю, у наших есть хорошие шансы пройти в 1/8 Лиги Европы. «Зенит» провел хорошие 70 минут и играл на равных у себя дома против «Бетиса». Будем поддерживать наших ребят!» — сказал Семин «РБ Спорт».

Завтра, 24 февраля, в Севилье пройдет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Бетисом» и «Зенитом».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-semin-budem-podderzhivat-zenit-ya-sam-poehal-v-sevil-yu-bolet-za-nashih-rebyat/
ФК Бетис
ФК Зенит
Юрий Семин
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