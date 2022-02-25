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Сегодня, 01:10

Сергей Семак: «Бетис» сильнее сейчас»

Семак прокомментировал ничью «Зенита» с «Бетисом»
Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после ничьей с «Бетисом» (0:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы отметил старание своей команды.

«Это игра. Это футбол. Сегодня ребята отдали все силы ради победы. Старались, играли агрессивно, но, к сожалению, для того чтобы побеждать, нужно забивать.

Могли рассчитывать на более приемлемый результат, поэтому никаких вопросов к команде не может быть. Но на сегодняшний день «Бетис» сильнее нас, раз они идут дальше. Победить «Бетис» на выезде в данной ситуации не так-то и просто. Сделали все, что могли в этом матче", — сказал Семак в телетрансляции после матча.

В первом матче «Бетис» выиграл у «Зенита» (3:2), поэтому в 1/8 финала Лиги Европы вышла испанская команда.

Лига Европы. 1/16 финала
24 февр, 23:00. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
0:0
Зенит
Бетис
Руй Силва Алекс Морено Пеццела Бельерин Гонсалес Фекир (Борха Иглесиас, 83) Каналес (Виллиам Карвалью, 71) Гуардадо (Тельо, 90) Родригес Виллиан Жозе (Хоакин, 83) Руибаль
Зенит
Одоевский Чистяков Дуглас Сантос Круговой Барриос Вендел Клаудиньо Сутормин (Мостовой, 86) Юри Алберту (Ерохин, 90) Малком Дзюба (Сергеев, 64)
Предупреждения
Родригес 23’  -  Круговой 42’, Барриос 55’, Ерохин 90+1’
Судьи
Мелер (Турция) Эйисой (Турция) Уярджан (Турция)
ВАР
Валери (Италия) Битиген (Турция)
Сергей Семак
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ФК Бетис
ФК Зенит
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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