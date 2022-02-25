Сергей Семак: «Бетис» сильнее сейчас»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после ничьей с «Бетисом» (0:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы отметил старание своей команды.

«Это игра. Это футбол. Сегодня ребята отдали все силы ради победы. Старались, играли агрессивно, но, к сожалению, для того чтобы побеждать, нужно забивать.

Могли рассчитывать на более приемлемый результат, поэтому никаких вопросов к команде не может быть. Но на сегодняшний день «Бетис» сильнее нас, раз они идут дальше. Победить «Бетис» на выезде в данной ситуации не так-то и просто. Сделали все, что могли в этом матче", — сказал Семак в телетрансляции после матча.

В первом матче «Бетис» выиграл у «Зенита» (3:2), поэтому в 1/8 финала Лиги Европы вышла испанская команда.