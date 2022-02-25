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«Мы ничего не можем изменить». Семак — об отмененном голе Чистякова

Семак прокомментировал итог ответного матча с «Бетисом»
Гоша Чернов
Корреспондент

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Бетиса» (0:0).

— Непростая игра, которая держала в напряжении до последних минут, — сказал Семак. — Были шансы у «Бетиса», были у нас. Мяч был незасчитанный. По качеству провели неплохую игру, но не смогли добиться результата. Ребята отдали все силы игре, постарались победить. Поздравляю «Бетис» с подходом в следующий раунд.

— На ваш взгляд, справедливо ли отменен гол Чистякова?

— Я не видел этот момент. Ерохин участвовал в моменте или не участвовал — сложно комментировать. Обидно, конечно же. Что касается правильности или неправильности, то мы ничего не можем изменить.

— Можно ли сказать что это был лучший гостевой матч в еврокубках при вас?

— Лучший матч — тот, который приносит необходимый результат. В каких-то моментах мы хорошо смотрелись. Сегодня по качеству мы провели неплохой матч, а ошибки всегда будут. По темпу игры, по интенсивности играли неплохо.

— Почему выбрали именно такую расстановку?

— Выбрали самый атакующий арсенал, который был. Вендел и Клаудиньо хорошо работают с мячом, контролируют его. В линии обороны не такой большой выбор. Оставалось только два центральных защитника. Исходя из состояния игроков, решили сыграть так. Наверное, это сочетание было оптимальным.

В первом матче «Бетис» выиграл у «Зенита» (3:2), поэтому в 1/8 финала Лиги Европы вышла испанская команда.

Лига Европы. 1/16 финала
24 февр, 23:00. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
0:0
Зенит
Бетис
Руй Силва Алекс Морено Пеццела Бельерин Гонсалес Фекир (Борха Иглесиас, 83) Каналес (Виллиам Карвалью, 71) Гуардадо (Тельо, 90) Родригес Виллиан Жозе (Хоакин, 83) Руибаль
Зенит
Одоевский Чистяков Дуглас Сантос Круговой Барриос Вендел Клаудиньо Сутормин (Мостовой, 86) Юри Алберту (Ерохин, 90) Малком Дзюба (Сергеев, 64)
Предупреждения
Родригес 23’  -  Круговой 42’, Барриос 55’, Ерохин 90+1’
Судьи
Мелер (Турция) Эйисой (Турция) Уярджан (Турция)
ВАР
Валери (Италия) Битиген (Турция)
Сергей Семак
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Бетис
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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