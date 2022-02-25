Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Бетиса» (0:0).

— Непростая игра, которая держала в напряжении до последних минут, — сказал Семак. — Были шансы у «Бетиса», были у нас. Мяч был незасчитанный. По качеству провели неплохую игру, но не смогли добиться результата. Ребята отдали все силы игре, постарались победить. Поздравляю «Бетис» с подходом в следующий раунд.

— На ваш взгляд, справедливо ли отменен гол Чистякова?

— Я не видел этот момент. Ерохин участвовал в моменте или не участвовал — сложно комментировать. Обидно, конечно же. Что касается правильности или неправильности, то мы ничего не можем изменить.

— Можно ли сказать что это был лучший гостевой матч в еврокубках при вас?

— Лучший матч — тот, который приносит необходимый результат. В каких-то моментах мы хорошо смотрелись. Сегодня по качеству мы провели неплохой матч, а ошибки всегда будут. По темпу игры, по интенсивности играли неплохо.

— Почему выбрали именно такую расстановку?

— Выбрали самый атакующий арсенал, который был. Вендел и Клаудиньо хорошо работают с мячом, контролируют его. В линии обороны не такой большой выбор. Оставалось только два центральных защитника. Исходя из состояния игроков, решили сыграть так. Наверное, это сочетание было оптимальным.

В первом матче «Бетис» выиграл у «Зенита» (3:2), поэтому в 1/8 финала Лиги Европы вышла испанская команда.