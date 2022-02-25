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Сегодня, 01:18

Семак оценил дебют вратаря Одоевского

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после ничьей с «Бетисом» (0:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы оценил игру вратаря Даниила Одоевского. 19-летний вратарь стал самым молодым голкипером в истории клуба в еврокубках.

«Думаю, что он сыграл очень прилично. За исключением одного выхода в первом тайме, обишбся. В остальном сыграл уверенно. Он хорошо играет ногами. Решение о его участии приняли после первого матча. И у него, и у Кержакова есть свои плюсы.

Рад за Одоевского. Он сыграл, и сыграл неплохо в таком матче. Такие игры запоминаются для всех без иключения футболистов. Рад за Одоевского, что у него получилась сегодня игра", — сказал Семак в телетрансляции после матча.

В первом матче «Бетис» выиграл у «Зенита» (3:2), поэтому в 1/8 финала Лиги Европы вышла испанская команда.

Лига Европы. 1/16 финала
24 февр, 23:00. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
0:0
Зенит
Бетис
Руй Силва Алекс Морено Пеццела Бельерин Гонсалес Фекир (Борха Иглесиас, 83) Каналес (Виллиам Карвалью, 71) Гуардадо (Тельо, 90) Родригес Виллиан Жозе (Хоакин, 83) Руибаль
Зенит
Одоевский Чистяков Дуглас Сантос Круговой Барриос Вендел Клаудиньо Сутормин (Мостовой, 86) Юри Алберту (Ерохин, 90) Малком Дзюба (Сергеев, 64)
Предупреждения
Родригес 23’  -  Круговой 42’, Барриос 55’, Ерохин 90+1’
Судьи
Мелер (Турция) Эйисой (Турция) Уярджан (Турция)
ВАР
Валери (Италия) Битиген (Турция)
Сергей Семак
Лига Европы УЕФА
ФК Зенит
0
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