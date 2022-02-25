Семак оценил дебют вратаря Одоевского

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после ничьей с «Бетисом» (0:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы оценил игру вратаря Даниила Одоевского. 19-летний вратарь стал самым молодым голкипером в истории клуба в еврокубках.

«Думаю, что он сыграл очень прилично. За исключением одного выхода в первом тайме, обишбся. В остальном сыграл уверенно. Он хорошо играет ногами. Решение о его участии приняли после первого матча. И у него, и у Кержакова есть свои плюсы.

Рад за Одоевского. Он сыграл, и сыграл неплохо в таком матче. Такие игры запоминаются для всех без иключения футболистов. Рад за Одоевского, что у него получилась сегодня игра", — сказал Семак в телетрансляции после матча.

В первом матче «Бетис» выиграл у «Зенита» (3:2), поэтому в 1/8 финала Лиги Европы вышла испанская команда.