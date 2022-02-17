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Сегодня, 20:33

Семак: «Конкуренция во вратарской линии у нас хорошая. Но сделали выбор в пользу опыта»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил выбор состава на матч 1/16 финала Лиги Европы против «Бетиса». В стартовый состав не попал никто из новичков клуба.

«Выбор состава связан с поздним приездом. К сожалению, Сергеев пропустил первый сбор. Юри Альберто приехал только на второй сбор, как и Адамов. Они были в расположение клуба дней 12 — это мало. Те, кто адаптирован, те и лучше готовы.

Я уже говорил, что Одоевский неплохо провел предсезонку. Конкуренция во вратарской линии у нас хорошая. Но сделали выбор в пользу опыта, в пользу Кержакова.

Вендел быстро набирается форму. Это очень важный игрок с хорошими качествами. Он обеспечивает переход из обороны в атаку. Надеюсь, что его хватит надолго в сегодняшнем матче», — сказал Семак в эфире «Матч Премьер».

 
&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Бетис&raquo;. «Зенит» — «Бетис»: онлайн-трансляция первого матча плей-офф Лиги Европы

 

Сергей Семак
ФК Бетис
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