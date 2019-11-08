Семак был не против видеть в «Зените» такого игрока, как Денисов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал большое интервью обозревателю «СЭ» Александру Львову. И рассказал, что хотел бы видеть в команде такого игрока, как Игорь Денисов.

— Тренер Семак и футболист Игорь Денисов были бы совместимы?

— Думаю, да. Более того, хотел бы видеть такого, как Денисов в своей команде. Я его достаточно хорошо знаю, чтобы понимать, что им движет. Игорь все делал на поле для того, чтобы побеждать! Никогда не жалел себя! С точки зрения спортивного духа и воли к победе это прекраснейший футболист.

— Сейчас в «Зените» есть такой боец?

— Подобные люди всегда нужны и важны для коллектива. Сейчас в составе есть лидеры — капитан, вице-капитан, которые являются бойцами. Это и Иванович, и тот же Дзюба. Артем, поменяв позицию по ходу сезона-2018/19, стал больше работать на команду, получил звание лучшего ассистента чемпионата. Конечно, ему хочется больше забивать, чтобы на него чаще играли. Но Артем чем-то жертвует в интересах «Зенита». И это здорово.

Полностью интервью Сергея Семака — здесь