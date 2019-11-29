«Селтик» переиграл «Ренн», «Лацио» выиграл у ЧФР

«Селтик» на своем поле переиграл «Ренн» в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы (3:1).

В другой встрече «Лацио» с минимальным счетом переиграл ЧФР (1:0). Единственный мяч забил Хоакин Корреа.

Шотландская команда лидирует в таблице группы E и уже гарантировал себе выход в плей-офф. Румынкая команда занимает второе место, имея 9 очков, опережая на три балла итальянский коллектив.

Лига Европы

Группа E

5-й тур

«Селтик» (Шотландия) — «Ренн» (Франция) — 3:1 (2:0)

Голы: Морган, 22 (1:0). Кристи, 45+1 (2:0). Джонстон, 74 (3:0). Юну, 89 (3:1).

«Селтик»: Форстер, Жюльен, Бауэр, Айер, Тэйлор, Браун (Биттон, 76), Форрест (Джонстон, 67), Макгрегор, Нтшам, Кристи (Гриффитс, 79), Морган.

«Ренн»: Менди, Гнаньон, Мауасса, Ниамси, Боэй, Буриго, Леа Силики, Гитан (Да Кунья, 65), Сьебатше, Дель Кастильо (Юну, 75), Тэ (Гбохо, 80).

Предупреждения: Сьебатше, 10. Кристи, 36. Браун, 55. Ниамси, 61. Буриго, 77. Тэйлор, 83.

Судья: Эскос (Норвегия).

Глазго. Стадион «Селтик Парк».

«Лацио» (Италия) — «ЧФР» (Румыния) — 1:0 (1:0)

Гол: Корреа, 24.

«Лацио»: Прото, Ачерби, Баштуш, Вавро, Пароло, Луис Альберто (Габаррон, 80), Катальди, Лаццари, Корреа, Хони (Лулич, 74), Адеканье (Кайседо, 65).

«ЧФР»: Арлаускис, Боли, Камора, Сестор, Буркэ, Петелеу (Сушич, 73), Кулио, Джокович, Бордеяну (Дяк, 62), Омрани, Пэун (Траоре, 65).

Предупреждения: Джокович, 45+3. Адеканье, 57. Траоре, 68.

Судья: Али Палабыйык (Турция).

Рим. Стадион Олимпийский.

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