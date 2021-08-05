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«Селтик» обыграл «Яблонец» в первом квалификационном матче Лиги Европы

23:28
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«Селтик» одержал победу над командой «Яблонец» из Чехии в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча закончилась со счетом 4:2 в пользу команды из Шотландии.

Лига Европы

3-й отборочный раунд

«Яблонец» (Чехия) — «Селтик» (Шотландия) — 2:4 (1:2)

5 августа. Яблонец. Стадион «Strelnice».

«Галатасарай» (Турция) — «Сент-Джонстон» (Шотландия) — 1:1 (0:0)

5 августа. Стамбул. Стадион «Тюрк Телеком».

«Мура» (Словения) — «Жальгирис В» (Литва) — 0:0

5 августа. Мурска-Собота. Стадион «Фазанерия».

«Линколн» (Гибралтар) — «Слован Бр» (Словакия) — 1:3 (0:1)

5 августа. Гибралтар. Стадион «Виктория».

«Омония» (Кипр) — «Флора» (Эстония) — 1:0 (1:0)

5 августа. Никосия. Стадион ГСП.

«Рапид В» (Австрия) — «Анортосис Фамагуста» (Кипр) — 3:0 (1:0)

5 августа. Вена. Стадион «Алльянц».

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Иван Шитик все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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