«Селтик» обыграл «Ференцварош» в Лиге Европы

«Селтик» дома победил «Ференцварош» (2:0) в матче третьего тура группового турнира Лиги Европы.

Голы забивали Балинт Тернбулл и Балин Вечеи (в свои ворота). У хозяев пенальти не забил Каллум Макгрегор, его удар отразил вратарю

«Селтик» набрал три очка и занимает третье место в группе G. У «Ференцвароша» ноль очков и последняя позиция.

Лига Европы

Группа G

3-й тур

«Селтик» (Шотландия) — «Ференцварош» (Венгрия) — 2:0 (0:0)

Голы: Фуруяши, 57 (1:0). Вечеи, 81 — в свои ворота (2:0).

Нереализованный пенальти: Макгрегор, 62 (вратарь)

«Селтик»: Харт, Картер-Викерс, Ралстон, Старфельт, Рогич (Биттон, 72), Макгрегор, Тернбулл, Фуруяши (Джонстон, 86), Монтгомери (Скейлс, 75), Жота, Абада (Якумакис, 71).

«Ференцварош»: Дибус, Блажич, С.Ммаэ, Чивич, Уинго, Вечеи, Лайдуни (Сомалиа, 66), Закариассен (Лончар, 67), Узуни, Нгуен (Мак, 83), Ммаэ.

Предупреждения: Старфельт, 28. С.Ммаэ, 40. Ралстон, 40. Монтгомери, 68.

Судья: Кехлет (Дания).

19 октября. Глазго. Стадион «Селтик Парк».