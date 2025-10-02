«Сельта» — ПАОК: трансляция матча Лиги Европы онлайн
«Сельта» и ПАОК встретятся в матче общего этапа Лиги Европы
«Сельта» и ПАОК встретятся в матче второго тура общего этапа Лиги Европы в четверг, 2 октября. Игра пройдет на стадионе «Балаидос» в Виго, стартовый свисток — в 22.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Сельта» — ПАОК можно в матч-центре на сайте «СЭ».
В прямом эфире матч показывает онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция доступна по подписке на стриминговый сервис. Ресурс также запускает перекличку еврокубкого вечера в формате мультикаста (лучшие моменты игр в одном окне).
В первом туре общего этапа Лиги Европы «Сельта» уступила «Штутгарту» — 1:2, а ПАОК сыграл вничью с «Маккаби» из Тель-Авива — 0:0.
Новости