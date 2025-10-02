«Сельта» и ПАОК встретятся в матче общего этапа Лиги Европы

«Сельта» и ПАОК встретятся в матче второго тура общего этапа Лиги Европы в четверг, 2 октября. Игра пройдет на стадионе «Балаидос» в Виго, стартовый свисток — в 22.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Сельта» — ПАОК можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Лига Европы. Общий этап. 2-й тур.

02 октября, 22:00. Abanca-Balaidos (Виго)

В прямом эфире матч показывает онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция доступна по подписке на стриминговый сервис. Ресурс также запускает перекличку еврокубкого вечера в формате мультикаста (лучшие моменты игр в одном окне).

В первом туре общего этапа Лиги Европы «Сельта» уступила «Штутгарту» — 1:2, а ПАОК сыграл вничью с «Маккаби» из Тель-Авива — 0:0.