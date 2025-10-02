Футбол
Лига Европы
Новости
Плей-офф / Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига Европы

2 октября, 23:56

ПАОК проиграл «Сельте» в Лиге Европы, Чалов вышел на замену во втором тайме

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фото Reuters

ПАОК на выезде проиграл «Сельте» в матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы — 1:3.

Счет на 37-й минуте открыл форвард гостей Георгиос Якумакис. В конце первого тайма хозяева отыгрались благодаря голу 38-летнего Яго Аспаса. На 53-й минуте «Сельту» вывел вперед Борха Иглесиас, а окончательный счет установил Виллиотт Сведберг на 71-й минуте.

Российский нападающий ПАОКа Федор Чалов вышел на замену на 61-й минуте. Его соотечественник Магомед Оздоев отыграл весь матч и получил желтую карточку в концовке.

«Сельта» (3 очка) одержала первую победу в этом розыгрыше Лиги Европы и занимает 13-е место в таблице общего этапа. ПАОК (1) потерпел первое поражение и идет 28-м.

Лига Европы. Общий этап. 2-й тур.
02 октября, 22:00. Abanca-Balaidos (Виго)
Сельта
3:1
ПАОК

В параллельном матче «Ференцварош» на выезде переиграл «Генк» — 1:0.

Лига Европы. Общий этап. 2-й тур.
02 октября, 22:00. Cegeka Arena (Генк)
Генк
0:1
Ференцварош
Источник: Таблица общего этапа Лиги Европы
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Магомед Оздоев
Федор Чалов
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Генк
ФК ПАОК
ФК Сельта
ФК Ференцварош
Читайте также
Климент Колесников и Анастасия Кирпичникова подтвердили свой роман
Шведская лыжница Сван угрожает бойкотом Олимпиады-2026 из-за России
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Обеспеченный китаец добровольно отказался от роскоши и тратит $14 в месяц
Путин выступил на заседании клуба «Валдай». Главное
Бывшего игрока КХЛ Каралахти задержали в Финляндии
Популярное видео
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Строгий-но-справедливый

    Игрок замены в греческом чемпионате - сомнительное достижение.

    03.10.2025

    • «Ноттингем Форест» проиграл «Мидтьюлланну» и потерпел 4-е поражение в 6 матчах при Постекоглу

    «Штутгарт» уступил «Базелю» в Лиге Европы

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости