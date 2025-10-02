ПАОК проиграл «Сельте» в Лиге Европы, Чалов вышел на замену во втором тайме
ПАОК на выезде проиграл «Сельте» в матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы — 1:3.
Счет на 37-й минуте открыл форвард гостей Георгиос Якумакис. В конце первого тайма хозяева отыгрались благодаря голу 38-летнего Яго Аспаса. На 53-й минуте «Сельту» вывел вперед Борха Иглесиас, а окончательный счет установил Виллиотт Сведберг на 71-й минуте.
Российский нападающий ПАОКа Федор Чалов вышел на замену на 61-й минуте. Его соотечественник Магомед Оздоев отыграл весь матч и получил желтую карточку в концовке.
«Сельта» (3 очка) одержала первую победу в этом розыгрыше Лиги Европы и занимает 13-е место в таблице общего этапа. ПАОК (1) потерпел первое поражение и идет 28-м.
В параллельном матче «Ференцварош» на выезде переиграл «Генк» — 1:0.
Источник: Таблица общего этапа Лиги Европы
