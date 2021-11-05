Селихов: «В матче с «Лестером» чувствовал себя уже увереннее»
Вратарь «Спартака» Александр Селихов оценил свою игру в матче с «Лестером» (1:1) в 4-м туре группового этапа Лиги Европы. Футболист также отметил, что в этой встрече чувствовал себя увереннее.
«Для этого вратарь и нужен, чтобы что-то отбивать, ловить. Не нужно акцентировать на мне внимание. Все, кто выходил на поле и находился на скамейке, все переживали. Мы реально были единой командой.
Тренер по вратарям ничего такого не говорил, просто поблагодарил за игру. В конце получился навал, «Лестер» хотел выиграть, и мы хотели победить. Так бывает, когда отдаешь инициативу и случаются ненужные угловые, но мы выстояли. Сейчас можно улыбнуться.
В матче с «Лестером» чувствовал себя уже увереннее. Когда играешь матч за матчем, прибавляется само собой и уверенность», — цитирует Селихова пресс-служба клуба.
Напомним, в этом матче голкипер отбил пенальти в исполнении форварда Джейми Варди.
После четырех туров «Спартак» замыкает турнирную таблицу группы C с четырьмя очками. «Лестер» идет на третьей строчке с пятью очками.
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