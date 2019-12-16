Секретарь «Арсенала»: «Лига Европы может стать для нас путевкой в Лигу чемпионов в следующем году»

Секретарь «Арсенала» Дэвид Майлз подвел итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, где лондонский клуб встретится с «Олимпиакосом».

— Мы играли с «Олимпиакосом» несколько раз, у нас с ними хорошие дружеские отношения, — цитирует Майлза BT Sport. — Мы знаем, что они являются одной из самых сильных команд в Греции, и мы с нетерпением ждем встречи с ними.

Наши фанаты любят еврокубки, так что приятно видеть, что мы вернулись в 1/16 финала. К сожалению, у нас не все так хорошо в премьер-лиге, так что Лига Европы может стать путевкой в Лигу чемпионов в следующем году, поэтому я уверен, что это будет одним из наших приоритетов.

Новый главный тренер? Это не часть сегодняшней беседы, но я надеюсь на определенную стабильность в ближайшее время.