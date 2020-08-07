«Сегодня необыкновенный день для нашего клуба». Капитан «Вулверхэмптона» — о выходе в 1/4 финала Лиги Европы
03:52
Капитан «Вулверхэмптона» Конор Коади рад победе над «Олимпиакосом» в 1/8 финала Лиги Европы (1:0). В четвертьфинале соперником будет «Севилья».
— Считаю, что парни сыграли фантастически, и матч нам очень удался, — цитирует пресс-служба УЕФА Коди. — Сегодня необыкновенный день для нашего клуба, который мы никогда не забудем.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2028225--wolves-vs-olympiacos/
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