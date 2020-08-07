Капитан «Вулверхэмптона» Конор Коади рад победе над «Олимпиакосом» в 1/8 финала Лиги Европы (1:0). В четвертьфинале соперником будет «Севилья».

— Считаю, что парни сыграли фантастически, и матч нам очень удался, — цитирует пресс-служба УЕФА Коди. — Сегодня необыкновенный день для нашего клуба, который мы никогда не забудем.