«Сегодня без пиджака». Болельщики «Спартака» попросили Кононова не надевать на матч с «Туном» пиджак
15 августа 2019, 18:28
Болельщики «Спартака» в большом количестве встречали команду и главного тренера команды перед ответным матчем с «Туном» в квалификации Лиги Европы. Один из фанатов выкрикнул главному тренеру Олегу Кононову фразу «сегодня без пиджака». (Константин Колмаков)
Напомним, что ответный матч состоится сегодня в Москве, начало встречи — в 19.45 (мск). В первой встрече красно-белые победили со счетом 3:2.
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/2020. Отбор "Спартака" и "Арсенала"