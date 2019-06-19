Сегодня "Арсенал" узнает потенциального соперника по первым в истории матчам в еврокубках

Сегодня состоится жеребьевка второго отборочного раунда Лиги Европы сезона-2019/20. По ее итогам соперника узнает "Арсенал", дебютирующий в еврокубках в этом сезоне. Туляки попали в число сеяных благодаря высокому рейтингу чемпионата России.

Во втором раунде "Арсенал" может получить победителя следующих пар первого раунда: "Норчепинг" (Швеция) - "Сент-Патрикс" (Ирландия), "Нефтчи" (Азербайджан)- "Сперанца" (Македония), "Стьярнан" (Исландия) - "Левадия" (Эстония), "Широки Бриег" (Босния и Герцеговина) - "Кайрат" (Казахстан), "Краковия" (Польша) - "Дунайска Стреда" (Словакия).

"Арсенал" дебютирует в Лиге Европы благодаря тому, что в чемпионате России занял шестое место, а Кубок России выиграл "Локомотив", уже обеспечивший себе участие в Лиге чемпионов.