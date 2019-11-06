Щенников о матче с «Ференцварошем»: «Пока есть шансы, нужно бороться до конца»

Защитник ЦСКА Георгий Щенников — о матче с «Ференцварошем» в Лиге Европы.

— Рад вернуться на поле, долго не играл, — цитирует защитника официальный сайт армейцев. — Чувствую себя нормально, но кондиции нужно набирать. Что касается «Ференцвароша», это сильная команда, один из лидеров венгерского чемпионата, завтра будет сложная игра. Пока есть шансы, надо бороться до конца и верить в это. Надо набирать очки в оставшихся матчах. Нужно выходить на каждую игру и стараться набрать по три очка, а там будь что будет. Прервалась черная полоса? Мне кажется, ее и не было. Все матчи играли хорошо. Надеюсь, что завтрашняя игра будет победной. В любой команде есть лидеры, люди, которые ведут за собой. В нашем случае это Игорь Акинфеев. Мы стараемся ему помогать.

Матч «Ференцварош» — ЦСКА состоится 7 ноября и начнется в 23.00 по московскому времени.