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Щенников о матче с «Ференцварошем»: «Пока есть шансы, нужно бороться до конца»

20:57
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Защитник ЦСКА Георгий Щенников — о матче с «Ференцварошем» в Лиге Европы.

— Рад вернуться на поле, долго не играл, — цитирует защитника официальный сайт армейцев. — Чувствую себя нормально, но кондиции нужно набирать. Что касается «Ференцвароша», это сильная команда, один из лидеров венгерского чемпионата, завтра будет сложная игра. Пока есть шансы, надо бороться до конца и верить в это. Надо набирать очки в оставшихся матчах. Нужно выходить на каждую игру и стараться набрать по три очка, а там будь что будет. Прервалась черная полоса? Мне кажется, ее и не было. Все матчи играли хорошо. Надеюсь, что завтрашняя игра будет победной. В любой команде есть лидеры, люди, которые ведут за собой. В нашем случае это Игорь Акинфеев. Мы стараемся ему помогать.

Матч «Ференцварош» — ЦСКА состоится 7 ноября и начнется в 23.00 по московскому времени.

Дополнительная информация

https://www.pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/liga-evropy/georgiy-shchennikov-poka-est-shansy-nado-borotsya-do-kontsa/

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 4-й тур




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