Сарри завоевал первый трофей в карьере. Тренеру "Челси" - 60 лет

"Челси" стал победителем Лиги Европы сезона-2018/19. В финальном матче, который состоялся в Баку, команда обыграла "Арсенал" (4:1).

Для главного тренера "синих" Маурицио Сарри это первый командный трофей в карьере. Ранее в нынешнем сезоне он дошел вместе с командой до финала Кубка английской лиги, где они проиграли "Манчестер Сити" (0:0, пен. 4-3).

60-летний итальянец до этого работал с "Наполи", "Эмполи", "Перуджей", "Вероной" и другими итальянскими клубами. Признавался лучшим тренером сезона в серии А.

Лига Европы: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр