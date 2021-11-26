Сарри считает, что «Лацио» мог забить «Локомотиву» больше трех голов
04:40
Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри после победы над «Локомотивом» (3:0) в Лиге Европы отметил, что римская команда могла забить больше.
«Мы говорили об отсутствии результатов в гостевых матчах. Сегодня нам противостояла агрессивная команда, которая сделала ставку на «физику». Но наши ребята молодцы, они шли вперед и забили два мяча. Возможно, мы могли забить еще, моментов было достаточно», — цитирует пресс-служба УЕФА Сарри.
«Лацио» вышел в плей-офф Лиги Европы. «Локомотив» в последнем туре поборется с «Марселем» за выход в плей-офф Лиги конференций.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2033247--lokomotiv-moskva-vs-lazio/
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