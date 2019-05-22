Сарри считает, что Канте сможет сыграть в финале Лиги Европы

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри - о кадровых проблемах команды перед финалом Лиги Европы против "Арсенала". Он считает, что у полузащитника Н'Голо Канте хорошие шансы выйти на поле.

- Конечно, мы стараемся восстановить Канте. Вчера он часть тренировки провел в общей группе, - сказал итальянец. - Мы настроены оптимистично. Думаю, сможет сыграть в финале. Рюдигер? Нет шансов, что он сможет сыграть. Рюдигер, Лофтус-Чик, Хадсон-Одои не сыграют. Есть шанс только на восстановление Канте.

Финал Лиги Европы пройдет в Баку 29 мая. Начало в 22.00 по московскому времени.

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