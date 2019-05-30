Сарри после победы в Лиге Европы рассказал о своем будущем

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри​ после победы в финале Лиги Европы выразил надежду, что продолжит работу с командой. Итальянский специалист планирует провести переговоры с руководством.

- Надо поговорить с руководством клуба и понять, что я могу сделать для "Челси" и что "Челси" может сделать для меня, - цитирует пресс-служба УЕФА Сарри. - Мне нравится работать в премьер-лиге, я счастлив в "Челси", но в конце каждого сезона необходимо все обсудить. Мне кажется, я заслуживаю того, чтобы остаться в "Челси". Но одного моего мнения тут недостаточно.

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