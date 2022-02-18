Сарри оценил игру «Лацио» в матче с «Порту» в Лиге Европы

Сарри считает, что «Лацио» мог избежать поражения в матче с «Порту»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри высказался о поражении «Порту» в 1/8 финала Лиги Европы (1:2).

«Провели хороший матч в непростых условиях, на чужом стажионе. Были возможности забить больше в первом тайме, во втором раскисли чуть. Могли сравнять счет, жаль этого не удалось сделать. В ответном матче будут другие возможности. Вся борьба впереди», — цитирует Сарри La Gazzetta Dello Sport.

Ответная игра пройдет в Риме 24 февраля. Начало встречи — в 20.45 по московскому времени.