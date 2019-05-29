Сарри назвал шансы Канте сыграть в финале Лиги Европы

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри накануне финала Лиги Европы против "Арсенала" не уверен сыграет ли Н'Голо Канте. Француз получли травму в субботу, но во вторник тренировался в общей группе.

- У Канте не такая уж серьезная проблема с коленом, - цитирует пресс-служба УЕФА Сарри. - Проблема в том, что он может не успеть восстановиться. Мы стараемся. Сейчас я ничего не могу сказать. Будем стараться до последнего. Посмотрим завтра, но сейчас нет никаких гарантий. Думаю, шансы 50 на 50.

"Челси" - "Арсенал": 29 мая 2019, онлайн-трансляция финала Лиги Европы, начало - 22.00 (мск)

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