Сарри назвал феноменальным выход Педро на замену в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри оценил игру нападающего Педро в матче 5-го тура групповой стадии Лиги Европы против «Локомотива» (3:0).

«Педро был феноменален. Когда он находится в таком состоянии, как в игре с «Локомотивом», то он может изменить исход встречи. Этот футболист умеет делать разницу», — приводит Football Italia слова Сарри.

Педро вышел на замену после перерыва в матче с «Локомотивом» и забил один гол. Всего на счету 34-летнего испанца 5 мячей и 3 результативных передачи в 18 матчах за римлян в сезоне-2021/22.