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Сарри назвал феноменальным выход Педро на замену в матче с «Локомотивом»

Тренер «Лацио» Сарри назвал феноменальным выход Педро на замену в матче с «Локомотивом»
09:16
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Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри оценил игру нападающего Педро в матче 5-го тура групповой стадии Лиги Европы против «Локомотива» (3:0).

«Педро был феноменален. Когда он находится в таком состоянии, как в игре с «Локомотивом», то он может изменить исход встречи. Этот футболист умеет делать разницу», — приводит Football Italia слова Сарри.

Педро вышел на замену после перерыва в матче с «Локомотивом» и забил один гол. Всего на счету 34-летнего испанца 5 мячей и 3 результативных передачи в 18 матчах за римлян в сезоне-2021/22.

Лига Европы. Группа E
25 нояб, 20:45. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
0:3
Лацио
Голы
Иммобиле, 56 (0:1), Иммобиле, 63 (0:2), Педро, 87 (0:3)
Локомотив
Худяков Едвай Мурило Рыбус Ненахов (Сильянов, 28 ) Марадишвили (Зинович, 77 ) Баринов Бека Бека Камано (Борисенко, 77 ) Рыбчинский (Смолов, 59 ) Лисакович
Лацио
Стракоша Луис Фелипе Ачерби Хюсай Габаррон Лукас (Милинкович-Савич, 59) Луис Альберто (Катальди, 59) Башич Дзакканьи (Лаццари, 82) Фелипе Андерсон (Педро, 46) Иммобиле (Муричи, 66)
Предупреждения
Камано 1, Ненахов 13, Сильянов 55, Баринов 62, Рыбус 86  -  Дзакканьи 21, Луис Альберто 36, Лукас 57, Милинкович-Савич 76
Судьи
Диаш Тавареш Суареш
ВАР
Пиньейру Мартинш

Дополнительная информация:

https://football-italia.net/sarri-hails-phenomenal-pedro-as-lazio-target-europa-league/

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Иван Торопцев все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»