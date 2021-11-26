Сарри назвал феноменальным выход Педро на замену в матче с «Локомотивом»
Тренер «Лацио» Сарри назвал феноменальным выход Педро на замену в матче с «Локомотивом»
09:16
Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри оценил игру нападающего Педро в матче 5-го тура групповой стадии Лиги Европы против «Локомотива» (3:0).
«Педро был феноменален. Когда он находится в таком состоянии, как в игре с «Локомотивом», то он может изменить исход встречи. Этот футболист умеет делать разницу», — приводит Football Italia слова Сарри.
Педро вышел на замену после перерыва в матче с «Локомотивом» и забил один гол. Всего на счету 34-летнего испанца 5 мячей и 3 результативных передачи в 18 матчах за римлян в сезоне-2021/22.
Дополнительная информация:
https://football-italia.net/sarri-hails-phenomenal-pedro-as-lazio-target-europa-league/
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