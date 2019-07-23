"Санта-Колома" и "Астана" сыграли вничью во 2-м отборочном раунде Лиги Европы

"Санта-Колома" и "Астана" сыграли вничью в матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы - 0:0. Ответная игра состоится 1 августа.
В другом матче дня
Лига Европы
2-й отборочный раунд
"Санта-Колома" (Андорра) - "Астана" (Казахстан) - 0:0
Судья: Хеннесси (Ирландия).
23 июля. Андорра-ла-Велья. Стадион "Estadi Comunal".
Лига Европы
2-й отборочный раунд
"Тре Пенне" (Сан-Марино) - "Судува" (Литва) - 0:5 (0:2)
Голы: Матулявичюс, 10 (0:1). Топчагич, 20 (0:2). Шврлюга, 66 (0:3). Тадич, 81 (0:4). Риккеттс, 90+1 (0:5).
Судья: Якубик (Польша).
23 июля. Серравалле. Стадион "Olimpico Serravalle".
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