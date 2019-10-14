На официальном сайте «Краснодара» стартовала продажа билетов на матч группового турнира Лиги Европы с «Трабзонспором» для владельцев абонементов.

Самые дешевые билеты в фанатский сектор, а также в сектора категории Стандарт 5, они обойдутся в 500 рублей. Стоимость билетов в остальные сектора категории Стандарт варьируется от 600 до 1500 рублей. Билеты категории «Бизнес» обойдутся в 3000 рублей, Вип-категории — в 5000 рублей.

Матч «Краснодар» — «Трабзонспор» состоится 7 ноября в 20.55 по московскому времени.

Лига Европы: турнирные таблицы, расписание и результаты всех матчей