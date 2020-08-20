Самир Ханданович: «Наконец-то «Интер» будет бороться за что-то важное»
20 августа 2020, 23:56
Вратарь «Интера» Самир Ханданович рад, что команда пробилась в финал Лиги Европы. Он поделился ожиданиями от матча с «Севильей».
«Я пришел в «Интер» с надеждой, что буду завоевывать здесь титулы, — цитирует вратаря официальный сайт УЕФА. — Наконец-то мы будем бороться за что-то важное. Я горжусь, что мы здесь. Такие матчи должны войти в нашу привычку».
Матч состоится в Кельне 21 августа. Начало в 22.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2030143--sevilla-vs-internazionale/
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