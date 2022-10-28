Самедов пожелал «Ференцварошу» Черчесова пройти как можно дальше в Лиге Европы

Бывший футболист «Спартака» Александр Самедов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал итог матча «Ференцварош» — «Монако» (1:1) в 5-м туре Лиги Европы.

Ничья позволила венгерской команде, которую тренирует Станислав Черчесов, выйти в плей-офф турнира.

«Очень рад, что Черчесов вышел в плей-офф Лиги Европы. Смотрел вчера матч «Ференцварош» — «Монако». Очень понравилась игра венгерского клуба. Желаю пройти как можно дальше», — сказал Самедов корреспонденту «СЭ».

Венгерский клуб набрал 10 очков и гарантировал себе первое место в группе и вышел в 1/8 финала Лиги Европы. «Монако» идет на второй строчке с 7 очками.