Сафонов рассказал, что помешало «Краснодару» выйти из группы в Лиге Европы

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов дал интервью «СЭ», в котором в числе прочего отметил, что завершившийся евросезон «быки» не могут занести себе в актив.

— «Краснодар» подкосило большое количество травм?

— Не хочется делать на эту скидку, всегда должны быть равноценные замены. Но все же, считаю, травмы лидеров повлияли, выбили нас из колеи.

— Что еще помешало выйти из группы?

— Евросезон нельзя занести себе в актив. Сначала пытались попасть в групповой этап Лиги чемпионов, прошли «Порту», но оступились на следующем шаге. Потом была цель выйти из группы в Лиге Европы. Выиграли три матча, все решалось в последнем матче, однако вновь неудача. Много факторов: где-то недобежали, недоработали, невезение. При этом команда старалась, у меня нет претензий к партнерам.

— В том числе и к Ари, который пропустил последний тур из-за глупого удаления в предыдущей встрече?

— У каждого игрока бывают срывы, футбол — эмоциональная игра. Мы его понимаем, все нормально. (Константин Алексеев)

Полностью интервью Сафонова здесь