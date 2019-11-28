С кем сегодня играет ЦСКА: с «Лудогорцем» или «Крыльями Советов»? Забавный ляп армейцев

Пресс-служба ЦСКА допустила забавную ошибку в превью матча группового турнира Лиги Европы против «Лудогорца». Болгарский клуб получил от армейцев эмблему «Крыльев Советов».

Самарский клуб — последний на данный момент соперник ЦСКА. Встреча состоялась 24 ноября в рамках 17-го тура чемпионата России, ЦСКА победил со счетом 1:0.

Игра ЦСКА — «Лудогорец» состоится сегодня на «ВЭБ Арене», начало — в 20.55 по московскому времени.

Трансляция матча ЦСКА — «Лудогорец»