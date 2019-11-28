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С кем сегодня играет ЦСКА: с «Лудогорцем» или «Крыльями Советов»? Забавный ляп армейцев

28 ноября 2019, 10:32
Ошибка в афише матча ЦСКА - "Лудогорец".
Ошибка в афише матча ЦСКА - "Лудогорец".

Пресс-служба ЦСКА допустила забавную ошибку в превью матча группового турнира Лиги Европы против «Лудогорца». Болгарский клуб получил от армейцев эмблему «Крыльев Советов».

Самарский клуб — последний на данный момент соперник ЦСКА. Встреча состоялась 24 ноября в рамках 17-го тура чемпионата России, ЦСКА победил со счетом 1:0.

Игра ЦСКА — «Лудогорец» состоится сегодня на «ВЭБ Арене», начало — в 20.55 по московскому времени.

Трансляция матча ЦСКА — «Лудогорец»

Дополнительная информация

https://twitter.com/pfc_cska/status/1199951055234248704

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 5-й тур




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