С кем сегодня играет ЦСКА: с «Лудогорцем» или «Крыльями Советов»? Забавный ляп армейцев
28 ноября 2019, 10:32
Пресс-служба ЦСКА допустила забавную ошибку в превью матча группового турнира Лиги Европы против «Лудогорца». Болгарский клуб получил от армейцев эмблему «Крыльев Советов».
Самарский клуб — последний на данный момент соперник ЦСКА. Встреча состоялась 24 ноября в рамках 17-го тура чемпионата России, ЦСКА победил со счетом 1:0.
Игра ЦСКА — «Лудогорец» состоится сегодня на «ВЭБ Арене», начало — в 20.55 по московскому времени.
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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 5-й тур
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