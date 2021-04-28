Рюдигер надеется, что «Рома» пройдет «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер поделился мнением о полуфинале Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Ромой».

«Я играл в «Роме» и надеюсь на лучшее для них. Надеюсь, что они пройдут «МЮ» и выйдут в финал, — приводит слова Рюдигера Sky Sport Italia.

28-летний немец выступал за «Рому» с 2015 по 2017 год, после чего перешел в «Челси».

Первый полуфинальный матч между «МЮ» и «Ромой» пройдет 29 апреля в Англии и начнется в 22:00 мск.