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Рюдигер надеется, что «Рома» пройдет «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы

16:04
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Защитник «Челси» Антонио Рюдигер поделился мнением о полуфинале Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Ромой».

«Я играл в «Роме» и надеюсь на лучшее для них. Надеюсь, что они пройдут «МЮ» и выйдут в финал, — приводит слова Рюдигера Sky Sport Italia.

28-летний немец выступал за «Рому» с 2015 по 2017 год, после чего перешел в «Челси».

Первый полуфинальный матч между «МЮ» и «Ромой» пройдет 29 апреля в Англии и начнется в 22:00 мск.

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