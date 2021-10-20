Рыбус тренируется в общей группе «Локомотива» перед матчем с «Галатасараем»

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус тренируется в общей группе перед матчем Лиги Европы против «Галатасарая».

Последний раз 32-летний поляк был включен в заявку команды 11 сентября на матч против «Крыльев Советов» (2:0). После этого игрок пропустил шесть игр «Локомотива».

Матч «Локомотив» — «Галатасарай» пройдет 21 октября в Москве и начнется в 22:00 (мск).