Рыбчинский назвал закономерным результат матча «Локомотива» с «Галатасараем» в Лиге Европы
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский поделился мнением о матче группового этапа Лиги Европы против «Галатасарая» (1:1).
«Очень эмоциональная игра. В первом тайме мы хорошо играли, контролировали игру, хорошо прессинговали, могли забивать, много создали моментов, но соперник поймал на контратаке и играть стало сложнее. Во втором тайме было тяжелее, соперник оборонялся, но мы нашли с в себе силы забить. В концовке пошли качели, в целом, ничья — результат закономерный», — приводит слова Дмитрия ТАСС.
«Локомотив» набрал два очка и занимает последнее место в группе Е. У «Галатасарая» восемь очков и первая позиция.
В следующем туре «Галатасарай» примет «Марсель», а «Локомотив» на выезде сыграет с «Лацио».
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 4 ноября, 4-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
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