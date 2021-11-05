Рыбчинский назвал закономерным результат матча «Локомотива» с «Галатасараем» в Лиге Европы

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский поделился мнением о матче группового этапа Лиги Европы против «Галатасарая» (1:1).

«Очень эмоциональная игра. В первом тайме мы хорошо играли, контролировали игру, хорошо прессинговали, могли забивать, много создали моментов, но соперник поймал на контратаке и играть стало сложнее. Во втором тайме было тяжелее, соперник оборонялся, но мы нашли с в себе силы забить. В концовке пошли качели, в целом, ничья — результат закономерный», — приводит слова Дмитрия ТАСС.

«Локомотив» набрал два очка и занимает последнее место в группе Е. У «Галатасарая» восемь очков и первая позиция.

В следующем туре «Галатасарай» примет «Марсель», а «Локомотив» на выезде сыграет с «Лацио».