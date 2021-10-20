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Руй Витория — о матче с «Лестером»: «За ошибки на таком уровне наказывают»

Руй Витория считает, что «Спартак» качественно играл в матче с «Лестером»
20:37
Руй Витория. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Руй Витория. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал игру своей команды в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Лестера» (3:4).

«Играли мы качественно, но за ошибки на таком уровне наказывают. Стратегия игры позволила нам забить два мяча в первом тайме, а потом соперник перехватил инициативу и воспользовался нашими ошибками. При этом я хочу подчеркнуть: это была игра на очень высоком уровне против очень сильного соперника», — сказал Витория.

«Спартак» ко второму тайму выигрывал со счетом 2:1, однако «Лестер» после перерыва забил три гола красно-белым.

«Лисы» набрали четыре очка и занимают второе место в группе С. У «Спартака» три очка и третье место. Лидирует «Легия» (шесть очков). На последнем месте «Наполи» (одно очко).

В следующем матче, который пройдет 4 ноября, «Лестер» примет «Спартак».

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Олег Кошелев все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 21 октября, 3-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»