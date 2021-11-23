Витория о возможном уходе из «Спартака» зимой: «Я работаю со страстью и большой любовью к этому клубу»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал возможный уход из команды зимой.

«Я проработаю до зимы? Каждый день я очень много работаю. Я работаю со страстью и большой любовью к этому клубу. Моя миссия здесь — готовить команду от игры к игре. Будущее — это то, что будет завтра. Мы можем повлиять на то, что произойдет на следующей игре. Я тренирую много лет, я титулованный тренер. Самое главное сейчас — готовиться к тренировкам», — сказал Витория.

Ранее сообщалось, что «Спартак» может возглавить итальянец Паоло Ваноли.

24.11.2021 | Спартак — Наполи

Завтра, 24 ноября, «Спартак» сыграет с «Наполи» на групповом этапе Лиги Европы. Начало — в 18.30 по московскому времени.

Красно-белые занимают последнее место в группе, набрав 4 очка в четырех матчах.

После 15 туров Тинькофф РПЛ «Спартак» с 19 очками занимает десятое место в турнирной таблице.