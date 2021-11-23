Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Витория о возможном уходе из «Спартака» зимой: «Я работаю со страстью и большой любовью к этому клубу»

16:29
Руй Витория. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Руй Витория. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал возможный уход из команды зимой.

«Я проработаю до зимы? Каждый день я очень много работаю. Я работаю со страстью и большой любовью к этому клубу. Моя миссия здесь — готовить команду от игры к игре. Будущее — это то, что будет завтра. Мы можем повлиять на то, что произойдет на следующей игре. Я тренирую много лет, я титулованный тренер. Самое главное сейчас — готовиться к тренировкам», — сказал Витория.

Ранее сообщалось, что «Спартак» может возглавить итальянец Паоло Ваноли.

24.11.2021 | Спартак — Наполи

Завтра, 24 ноября, «Спартак» сыграет с «Наполи» на групповом этапе Лиги Европы. Начало — в 18.30 по московскому времени.

Красно-белые занимают последнее место в группе, набрав 4 очка в четырех матчах.

После 15 туров Тинькофф РПЛ «Спартак» с 19 очками занимает десятое место в турнирной таблице.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владимир Пушкарев все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Шоколад: польза и вред
Момент ДТП с участием Игоря Скляра попал на видео
4
2
Материалы сюжета: «Спартак»: Руй Витория — будет ли уволен, кто заменит тренера, кандидаты, результаты матчей в сезоне 2021/22