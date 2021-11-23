Руй Витория высказался о готовности «Спартака» к матчу с «Наполи»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал о состоянии команды перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Наполи».

— В каком состоянии подходит команда к матчу? Как обстоит ситуация с травмированными игроками?

— В последней игре команда показала не самый лучший результат. В предстоящей игре мы хотим показать хороший ответ. У нас были очень хорошие моменты против «Краснодара», только небольшие нюансы привели к их победе. Нам необходима концентрация при игре с сильным соперником, который будет завтра.

— Что ждете от соперника, учитывая большое количество травмированных игроков у них?

— Мы сталкиваемся с очень сильным соперником, это одна из первых команд Италии. Они с первых минут играют серьезно. Конечно, игра будет очень сложной. Лига Европы — турнир, в котором все хотят играть. Тут сильные команды, сильные игроки. Любые незначительные нюансы могут привести к сложной ситуации у ворот.

24.11.2021 | Спартак — Наполи

— Кто из тех игроков, кто пропускал матч с «Краснодаром», готов помочь команде завтра?

— В первую очередь Литвинов и Бакаев.

Матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» — «Наполи» состоится завтра, 24 ноября, в Москве. Начало — в 18.30 (мск).

«Наполи» после четырех туров Лиги Европы занимает 1-е место в группе C, набрав 7 очков. «Спартак» располагается на последней строчке, набрав 4 очка.