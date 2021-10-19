Руй Витория верит, что «Спартак» победит «Лестер» в Лиге Европы

Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился ожиданиями перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Лестера».

«У меня хорошее предчувствие, верю в нашу команду, что мы можем победить. Играем против быстрой команды, так что наши футболисты должны быть очень сконцентрированы. Для нас нет различий — мы намерены выиграть их и дома, и в гостях. Думаю, мы выиграем эту игру, для этого есть все шансы.

Мы готовимся к одной игре, только потом начинаем думать о следующей. Вообще люблю играть большие матчи, это касалось и матча с «Динамо», и завтрашнего, и игры с «Зенитом». Такие матчи держат нас в тонусе.

Матч «Спартак» — «Лестер» состоится 20 октября в Москве на «Открытие Банк Арене». Начало встречи — в 17:30 по московскому времени.