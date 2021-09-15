Руй Витория: «У нас есть отличные игроки, но не везет»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория постарался объяснить, почему команда не смогла реализовать свои моменты в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Легии» (0:1).

«Мы тренируем завершение атак каждый день. Футбол — любопытная штука. В некоторых сезонах вам даже не нужно много бить для голов. У нас есть Промес, Ларссон, Соболев. Это отличные игроки, но не везет. Они всегда остаются после тренировки для тренировки удара. Это невероятно, но факт. За первые 6 недель, которые я работаю, мои игроки делали все, что я просил. Это моя первая команда, которая так быстро училась. Потом начались проблемы. Некоторые команды годами притираются для результата. Я об этом не говорю, нам надо просто работать. Намного легче работать при победах, при поражениях намного сложнее, но мы все равно должны работать», — заявил тренер.

Единственный гол забил полузащитник гостей Лирим Кастрати, который отличился на 91-й минуте матча.