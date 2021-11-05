Руй Витория: «Спартак» проявил себя организованной и собранной командой»
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория оценил игру своей команды в матче Лиги Европы с «Лестером» (1:1).
«Матч получился очень тяжелым , мы играли против сильного соперника. Для нас было очень важно проявить себя в обороне, — сказал Витория. — И «Спартак» проявил себя организованной и собранной командой, которая перекрывала все пути к нашим воротам. Мы знали, что моментов сегодня создадим не очень много — в основном мы оборонялись.
Но, развивая атаки, стремились идти к воротам соперника. Пропустив, мы не позволяли сопернику забегать за спину и создавать множество моментов. «Лестер» постоянно атаковал, но мы показали хорошую игру в защите, что очень важно».
В составе «Спартака» отличился Виктор Мозес. У «Лестера» забил Дэниел Амарти.
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