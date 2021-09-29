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Руй Витория рассказал о состоянии Джодана Ларссона

18:50
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория на пресс-конференции перед матчем группового этапа Лиги Европы против «Наполи» рассказал о состоянии травмированных игроков красно-белых.

— Как скоро Ларссон вернется в строй? Что по травмам в команде?

— У нас правда есть сложности. Ларссон еще не готов. Может к следующему матчу или после он вернется. Кутепов то же самое. Хендрикс, Рассказов, Зобнин... Все в похожей ситуации. Но мы используем разные варианты, чтобы справляться с этими сложностями. Мы не жалуемся, не плачем. Готовимся от игры к игре, и всегда бьемся до последней минуты. Это наша цель и наши амбиции.

Матч «Наполи» — «Спартак» состоится в четверг, начало встречи — 19.45 (мск).

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Артем Калинин все материалы автора

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