Руй Витория: «Приезд Тедеско? Я думаю о том, что мне необходимо готовить команду»
Руй Витория высказался о приезде Тедеско в Москву
16:25
Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался о приезде экс-наставника красно-белых Доменико Тедеско в Москву.
«Приезд Тедеско? Я думаю о том, что мне необходимо готовить команду. Если будет от него предложение пообщаться, то, конечно, я пообщаюсь», — сказал Витория.
24.11.2021 | Спартак — Наполи
Ранее «СЭ» сообщал, что визит экс-главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско в Россию связан с формальными процедурами по налоговой отчетности.
Завтра, 24 ноября, состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» — «Наполи». Начало — в 18.30 (мск).
Материалы сюжета: «Спартак»: Руй Витория — будет ли уволен, кто заменит тренера, кандидаты, результаты матчей в сезоне 2021/22
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