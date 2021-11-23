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Руй Витория: «Приезд Тедеско? Я думаю о том, что мне необходимо готовить команду»

Руй Витория высказался о приезде Тедеско в Москву
16:25
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался о приезде экс-наставника красно-белых Доменико Тедеско в Москву.

«Приезд Тедеско? Я думаю о том, что мне необходимо готовить команду. Если будет от него предложение пообщаться, то, конечно, я пообщаюсь», — сказал Витория.

24.11.2021 | Спартак — Наполи

Ранее «СЭ» сообщал, что визит экс-главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско в Россию связан с формальными процедурами по налоговой отчетности.

Завтра, 24 ноября, состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» — «Наполи». Начало — в 18.30 (мск).

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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