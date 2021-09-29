Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался о предстоящем матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы против «Наполи».

— Играть с «Наполи» проще, чем с «Легией», потому что можно играть от соперника?

— Каждый соперник играет в свой футбол. «Наполи» показывает красивый футбол с простыми идеями. В футбол, мне кажется, сложно играть качественно и при этом просто. Но «Наполи» делает это. Мы же не можем изменить себе и стать другой командой. Мы играли с «Легией», а теперь с «Наполи». Но это не могут быть два разных «Спартака». Мы можем проиграть матч, но не можем изменить себе. Понимаем, что это сложная задача. Но мы готовы и с нетерпением ждем начала игры.

— Что вы знаете о дате 7 ноября 1990 года для «Спартака» и российского футбола? Можно ли его повторить?

— Не спрашивайте меня о таких вещах. Не люблю заглядывать в историю. У нас завтра матч, давайте говорить о нем. Что вы хотите спросить? Матч «Спартака» с «Наполи» Марадоны? Я знаю, что этот матч был, но не знаю, в какой день. Можно ли это повторить? Это другое дело. Мы работаем для этого. Для таких игр нужно, чтобы все игроки были готовы. Но у нас, повторюсь, есть амбиции, и мы будем верить в свою работу, — сказал Витория.

30 сентября «Спартак» в Неаполе (Италия) сыграет с «Наполи». Встреча начнется в 19.45 (по мск).