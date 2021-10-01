Руй Витория о победе «Спартака» над «Наполи»: «Мы стоим друг за друга!»
Главный тренер «Спартака» Руй Витория опубликовал у себя в Instagram пост, посвященный победе над «Наполи» (3:2) в матче 2-го тура групповой стадии Лиги Европы.
«Мы стоим друг за друга и сосредоточены на работе!» — написал Витория.
После двух туров «Спартак» занимает второе место в группе C с 3 очками. Лидером группы является «Легия» (6 очков), на третьей строчке — «Наполи» с 1 очком, опережающий «Лестер» по разности забитых и пропущенных мячей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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