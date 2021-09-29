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Руй Витория о матче с «Наполи»: «Наша мотивация — выиграть»

18:53
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился ожиданиями от матча Лиги Европы против «Наполи».

— В чем будет преимущество «Спартака» в матче с «Наполи»?

— Для начала нужно сказать, что против нас играет очень серьезный соперник. Это факт. Хорошая команда, показывающая отличные результаты, прекрасно мотивированная. Многие думают, что «Наполи» будет легче, чем нам. Нам надо сфокусироваться, играть в свой футбол, не изменяя себе. У нас есть игроки с характером, личности. И это отличный шанс для нас. Мы противостоим сильному сопернику и хотим показать свои лучшие качества. Наша мотивация — выиграть. Если мы победим, для нас это будет очень важно.

Матч «Наполи» — «Спартак» состоится 29 сентября. Начало в 19.45 по московскому времени.

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Артем Калинин все материалы автора

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