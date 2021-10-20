Руй Витория: «Нельзя голословно утверждать, что это вина Рассказова»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория после поражения от «Лестера» (3:4) в Лиге Европы призвал не обвинять в этом защитника Николая Рассказова.

— Как вы оцените игру Николая Рассказова? Почему при наличии Ильи Кутепова и Ильи Гапонова вы использовали Рассказова в центре обороны?

— Игра складывается из эпизодов и нюансов. Что касается выбора состава, то вы готовы принимать такое решение? Вы видели, как они тренируются? В пропущенном мяче не может быть вины одного игрока — это результат действий и решений ряда футболистов. Я принимаю критику, но при этом нельзя голословно утверждать, что это вина Рассказова. Неправильно говорить, что кто-то где-то в чем-то виноват. Обвинить кого-то — это самое простое. В раздевалке я могу подойти и сказать лично, при этом я постараюсь объяснить ошибку и сделать все, чтобы это не повторилось. Но я никогда не буду говорить об этом публично.

В составе победителей покер сделал Патсон Дака. У «Спартака» дубль сделал Александр Соболев, еще один мяч в активе Джордана Ларссона.