Руй Витория: «Для Лестера» естественно играть на таких высоких скоростях"

Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился впечатлениями после матча Лиги Европы против «Лестера» (1:1).

— Концовку «Спартак» дотягивал на жилах — было тяжело. Не считаете ли, что если бы в таком режиме проходили все игры в РПЛ, то и в Европе нашим командам было бы намного легче?

— Конечно, сегодня игра была очень интенсивной, а наш сегодняшний соперник привык играть на таких скоростях — для Лестера это естественно. Непросто играть с такой динамичной командой. Нужны годы для того, чтобы достичь такой же интенсивности в игре. Но мы будем продолжать работать и, уверен, достигнем ее. У нас очень мало времени на восстановление. Но я уверен, что в воскресенье в дерби будет очень силен соревновательный момент, — сказал Витория.

В составе «Спартака» отличился Виктор Мозес. У «Лестера» забил Дэниел Амарти.