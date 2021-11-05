Руй Витория: «Для Лестера» естественно играть на таких высоких скоростях"
Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился впечатлениями после матча Лиги Европы против «Лестера» (1:1).
— Концовку «Спартак» дотягивал на жилах — было тяжело. Не считаете ли, что если бы в таком режиме проходили все игры в РПЛ, то и в Европе нашим командам было бы намного легче?
— Конечно, сегодня игра была очень интенсивной, а наш сегодняшний соперник привык играть на таких скоростях — для Лестера это естественно. Непросто играть с такой динамичной командой. Нужны годы для того, чтобы достичь такой же интенсивности в игре. Но мы будем продолжать работать и, уверен, достигнем ее. У нас очень мало времени на восстановление. Но я уверен, что в воскресенье в дерби будет очень силен соревновательный момент, — сказал Витория.
В составе «Спартака» отличился Виктор Мозес. У «Лестера» забил Дэниел Амарти.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю