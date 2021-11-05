Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Руй Витория: «Для Лестера» естественно играть на таких высоких скоростях"

01:33
Теги:

Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился впечатлениями после матча Лиги Европы против «Лестера» (1:1).

— Концовку «Спартак» дотягивал на жилах — было тяжело. Не считаете ли, что если бы в таком режиме проходили все игры в РПЛ, то и в Европе нашим командам было бы намного легче?

— Конечно, сегодня игра была очень интенсивной, а наш сегодняшний соперник привык играть на таких скоростях — для Лестера это естественно. Непросто играть с такой динамичной командой. Нужны годы для того, чтобы достичь такой же интенсивности в игре. Но мы будем продолжать работать и, уверен, достигнем ее. У нас очень мало времени на восстановление. Но я уверен, что в воскресенье в дерби будет очень силен соревновательный момент, — сказал Витория.

В составе «Спартака» отличился Виктор Мозес. У «Лестера» забил Дэниел Амарти.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артем Калинин все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Последний приезд «Спартака» в Англию — боль: получили крупнейшее поражение в истории, Ловрен даже не запомнил счет
В Химках около кафе расстреляли мужчину
0
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 4 ноября, 4-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»