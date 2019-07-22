Руководство "Туна" мотивировано на то, чтобы преподнести "Спартаку" сюрприз

Координатор швейцарского клуба "Тун" Доминик Альбрехт заявил, что его команде будет сложно играть против "Спартака" в третьем отборочном раунде Лиги Европы.

Матчи пройдут 8 и 15 августа (второго раунда – 25 июля и 1 августа). Победитель третьего раунда выйдет в раунд плей-офф ЛЕ.

– Нам будет сложно играть против "Спартака", это клуб с большой историей и успехами в прошлом, – приводит ТАСС слова Альбрехта. – Мы – небольшой клуб, который раз в несколько лет попадает в квалификацию Лиги Европы. Для нас эти матчи станут большим опытом. Конечно, мы попытаемся победить "Спартак", мы всегда выходим на матчи с такой целью, но мы являемся реалистами и понимаем, что не будем фаворитами в играх с российским клубом. В футболе возможно все, так что мы мотивированы на то, чтобы преподнести сюрприз.

У нас в чемпионате самые долгие путешествия – три часа на автобусе, так что такой выезд станет для команды чем-то особенным. Но мы знаем, что нас ждет. Так что мы должны быть готовы к этому и лучшим образом подготовиться. В любом случае, это не должно стать оправданием.

Наш клуб до этого почти никогда не играл на таких больших стадионах – у нас в Швейцарии самые большие арены, около 30 тыс. человек, у "Янг Бойз" и "Базеля". В этом году мы играли в финале Кубка Швейцарии, тогда на трибунах было около 25 тыс. болельщиков, и это стало большим опытом для наших игроков. Для нас матч на "Открытие-Арене" будет чем-то особенным, потому что у нас нет стадионов с такой вместимостью.

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