Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш поделился ожиданиями от матча четвертьфинала Лиги Европы против «Севильи». Встреча пройдет 11 августа и начнется в 22:00 мск.

— Для нас этот матч очень важен, — цитирует Невеша официальный сайт УЕФА. — С момента возобновления футбола мы думали только о том, что нужно попасть в финальный турнир Лиги Европы в Германии. И вот мы здесь. Но останавливаться нельзя. Будем играть на победу. Да, будет непросто, но мы готовы к такому испытанию.

Мы знаем, что у «Севильи» богатая история в данном турнире. Вместе с тем, сейчас соревнования идут в другом формате, все решается в одном матче на нейтральном поле. Тут будет сложно любому клубу. Борьбу в турнире продолжают очень сильные команды. В общем, и для нас, и для нашего соперника эта игра сродни финалу. Очень надеюсь, что нам удастся выйти в полуфинал.